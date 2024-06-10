Три украинских беспилотника уничтожены над территорией Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотника над Навлинским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что в результате случившегося пострадавших и разрушений нет. На месте уже работают оперативные и экстренные службы.

Ранее ночью силы ПВО сбили еще один украинский дрон над Брянским районом региона. По словам Богомаза, при данной воздушной атаке также никто не пострадал.

До этого один мирный житель погиб в результате удара украинских войск по Петровскому району Донецка. Еще четыре человека получили различные ранения.

