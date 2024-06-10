Развожаев: все попытки диверсий в Севастополе раскрываются и нейтрализуются

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

Все попытки организовать диверсии против российских военнослужащих в Севастополе благополучно раскрываются и нейтрализуются, рассказал губернатор Михаил Развожаев.

"Информация выдается дозированно, после того уже как все необходимые мероприятия силовиками проведены, тем не менее она появляется – о попытках различных организаций подготовки неких диверсий, направленных на военнослужащих и других лиц", – приводит РИА Новости его слова.

Он также отметил, что на территории Севастополя есть штаб, который отвечает за средний уровень реагирования в случае необходимости. Входящие в него специалисты обсуждают вопросы безопасности, уточнил Развожаев.

В конце мая ФСБ задержала жителя Севастополя, который по заданию украинских спецслужб с помощью взрывчатки должен был подорвать российского военного около его дома в Крыму.

Как рассказали правоохранители, в отношении 30-летнего мужчины завели уголовные дела по статьям "Покушение на совершение террористического акта" и "Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств".

