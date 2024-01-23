В России могут запретить продавать энергетики детям

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Группа законодателей из разных фракций внесла в ГД инициативу, которая предлагает ограничить розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков. Проект опубликован в думской электронной базе данных.

Также предлагается запретить выпускать подобные напитки в потребительской таре объемом свыше 0,5 литра. Юридические лица, а также должностные лица и граждане, нарушающие эти требования, будут нести ответственность в соответствии с российским законодательством.

Из пояснительной записки следует, что в нижнюю палату парламента поступают обращения общественных организаций с требованием утвердить запрет на розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков.

Кроме того, в 65 субъектах России уже действуют законы, которые устанавливают ограничения на розничную продажу подобных напитков, в том числе детям. Депутаты указали, что молодые люди покупают и употребляют энергетики в таком количестве, которое наносит сильный вред их здоровью и формирует зависимость. Также такие напитки способны спровоцировать обострение нервных и психических заболеваний, уверены в Госдуме.

В этой связи, продолжили депутаты, ограничение максимального объема тары соответствует нынешним условиям рынка, в том числе представлению самих производителей о максимально возможном объеме емкости. Предполагается, что в случае принятия инициатива вступит в силу с 1 сентября текущего года.

В прошлом году думский депутат Султан Хамзаев выступил с идеей вернуться к работе по вопросу ограничения распространения энергетиков среди несовершеннолетних на федеральном уровне. Он указал, что розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков детям нужно запретить.