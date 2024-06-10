Гроза ожидается в Москве 10 июня

Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Никеричев

Облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем прогнозируется в столице в понедельник, 10 июня. Местами по городу пройдет гроза, предупреждает Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 24 до 26 градусов, по области – от 23 до 28 градусов.

Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице понизится до 15 градусов, а в Подмосковье – до 12 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что около 130% от месячной нормы осадков выпадет на предстоящей неделе за пять суток в Москве. При этом, по словам синоптика, лимит будет перевыполнен во вторник, 11 июня.

