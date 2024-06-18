Фото: Александра Денисова

Музыкант Родион Газманов поздравил со столетним юбилеем Дивизию имени Дзержинского. Артист также исполнил свою новую песню "Россия", которая вызвала бурные овации зрителей.

"Россия – лучшая страна в мире, нет ни одного государства, которое могло бы сравниться с ней. Родина у нас одна – это наша любимая Россия!" – заявил Газманов, обращаясь к военнослужащим.

Звезды российской эстрады провели концерт для военнослужащих легендарной дивизии. Перед солдатами выступили народный артист РФ Стас Михайлов, группа "На-На", эстрадная певица Анна Семенович и другие.

На концерте присутствовали более трех тысяч военнослужащих и членов их семей. Среди них – командир дивизии генерал-майор Николай Кузнецов и начальник центра "Витязь" дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского Войск национальной гвардии РФ Герой России полковник Александр Белоглазов.

Дивизия имени Дзержинского была создана в 1924 году для контроля за порядком в Москве и Подмосковье. Сейчас военные этого подразделения участвуют в спецоперации на Украине. За время СВО они получили более 1,5 тысячи наград, в том числе две золотые звезды "Герой России".

До этого артист Родион Газманов принял участие в благотворительной регате для бойцов СВО. Мероприятие создали для поддержки волонтерского движения, которое сейчас использует яхт-спорт для реабилитации солдат, вернувшихся с фронтов спецоперации.

