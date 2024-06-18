Путин обсуждал с Силуановым вопрос строительства моста через Лену

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Владимир Путин обсуждал с главой министерства финансов России Антоном Силуановым вопрос строительства моста через реку Лену. Президент рассказал об этом в рамках своего визита в Якутию, уточнили в RT.

"Вчера говорил с Силуановым", – подчеркнул Путин в ходе разговора с главой Республики Саха Айсеном Николаевым.

В ответ на слова президента глава региона подтвердил необходимость возведения данного моста. По его словам, в этом случае прирост валового продукта Якутии составит 3%. Такое экономическое развитие поспособствует снижению прямых затрат бюджета более чем на четыре миллиарда рублей, отметил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что развитие Дальнего Востока без преувеличения является приоритетом для государства на весь XXI век. При этом, по словам президента, этот регион развивается опережающими темпами, демонстрируя лучшие показатели, чем остальные субъекты РФ.

