Путин прибыл в Якутию с рабочей поездкой

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Владимир Путин прилетел в Якутию с рабочей поездкой. Президент России в прошлый раз посещал регион в сентябре 2014 года, сообщает ТАСС.

В Якутии российский лидер ознакомится с достижениями региона в ИТ-сфере и оборонной промышленности. Также Путин встретится с работающими на Дальнем Востоке специалистами и учениками Высшей школы музыки имени В. А. Босикова. Кроме того, у президента запланирована встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым.

С посещения региона у Путина начнется большая дальневосточная поездка. Вечером он отправится с государственным визитом в КНДР, а на следующий день – во Вьетнам.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что содержательная часть визита Путина в КНДР состоится 19 июня. В программе запланированы не только различные переговоры, включая неформальное общение, но и торжественный концерт и государственный прием, уточнил Ушаков.