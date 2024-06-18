Сбер предупредил о фейковом приложении банка в App Store

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Фейковое приложение Сбера с названием "Сбер: Новый доступ в Сбол" появилось в App Store в один день с официальным приложением банка для iOS, предупредили представители кредитной организации.

В пресс-службе банка подчеркнули, что уже направили запрос на его блокировку.

"Мы просим наших клиентов быть бдительными и не скачивать его", – приводит РИА Новости обращение представителей банка к пользователям.

В Сбере также обратили внимание, что за период, прошедший с начала 2024 года, было выявлено уже 21 мошенническое приложение, которое якобы имело отношение к банку.

В пресс-службе кредитной организации призвали клиентов перед скачиванием уточнять информацию о приложении на сайте Сбера и в его официальных соцсетях.

Ранее 18 июня было объявлено, что Сбер выпустил настоящее приложение для клиентов банка, которые владеют iPhone. Приложение на iOS для доступа к СберБанк Онлайн получило название "Умный Онлайн". Скачать его в App Store можно, перейдя по ссылке или воспользовавшись помощью сотрудников офисов и выездного сервиса банка.

