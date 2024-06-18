Сбер выпустил новую версию мобильного приложения для iOS

Фото: 123RF/halfpoint

Сбер выпустил новую версию мобильного приложения "Умный онлайн", которое разработано для установки на iOS, рассказали в телеграм-канале представители кредитной организации.

Владельцы телефонов, на которых установлена операционная система iOS, смогут скачать новое приложение для доступа в "Сбербанк онлайн" в магазине приложений App Store, уточнили представители банка.

Кроме того, в Сбере призвали скачать "Умный онлайн" в ближайшее время, поскольку банк намерен постепенно отключать наиболее старые версии приложения "Сбербанк онлайн" для iPhone. Так, до конца 2024 года кредитная организация прекратит поддержку версий 12.14.1, 12.15, 13.0.2, 14.3 и 14.11.

В связи с этим представители банка обратились к владельцам iPhone с просьбой проверить, какая версия приложения установлена на их телефоне. Они уточнили, что это можно сделать на экране ввода кода-пароля, а также в настройках профиля.

Ранее сообщалось, что 22 мая в App Store появилось приложение для банковских операций "Тинькофф Банка". Представители кредитной организации предупредили, что "Т-Старт" можно будет скачать в этом магазине приложений в течение нескольких часов.

Уже вечером того же дня оно стало недоступно для скачивания. При переходе по активной до этого ссылке на приложение пользователи видели уведомление: "Это приложение сейчас недоступно в вашей стране или регионе".

