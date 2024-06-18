Движение по СВХ в Москве восстановлено после массового ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение транспорта по Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве восстановлено после массовой аварии. Об этом столичная Госавтоинспекция сообщила в телеграм-канале.

По уточненным данным, в результате ДТП повреждения получили 18 автомобилей.

Об аварии на участке СВХ в районе дома 16А по улице Дмитриевского стало известно 18 июня. Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель "МАН" столкнулся с остальными автомобилями, из-за чего движение транспорта осуществлялось по одной полосе из трех. Пострадавших в результате происшествия нет.

Также ранее на 37-м километре МКАД в районе Ясенево столкнулись пять автомобилей. На месте происшествия работали оперативные службы. Движение было затруднено на два километра. Позже его восстановили.