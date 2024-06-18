Ночная экскурсия в метро пройдет 28 июня

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Ночная экскурсия в московском метрополитене состоится 28 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным ведомства, участники проедут на уникальном поезде и узнают секреты работы метро. Начало экскурсии запланировали на 23:00. Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте проекта "Экскурсии в метро".

Ранее стало известно, что 21 июня в Москве состоится экскурсионная прогулка на ретротрамвае "Татра Т2". Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что такие мероприятия проводятся на постоянной основе для тех, кто интересуется историей и архитектурой города.

До этого москвичам рассказали, что вагон "Татра Т2" курсировал на маршрутах депо имени Апакова с 1960 по 1980 год. Позднее в этом же депо состав использовали в качестве склада. В 1999 году, к 100-летию Московского трамвая, вагон восстановили.

