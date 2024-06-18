Центр "Профессии будущего" предложит москвичам новые вакансии в партнерстве с МЖД

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Центр инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" предложит москвичам тысячи новых вакансий после открытия рекрутингового центра Московской железной дороги (МЖД), которая является филиалом одного из крупнейших работодателей ОАО "РЖД", рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр обратила внимание, что к настоящему моменту развитие сотрудничества с бизнесом приобрело характер одного из основных направлений работы службы занятости населения Москвы. На фоне высокой кадровой потребности, которую испытывают работодатели столицы, город способствует усилению команд московских предприятий за счет быстрого обучения соискателей под конкретный запрос.

На площадке "Профессий будущего" компаниям предоставляется возможность организовать открытые отборы и рекрутинговые центры, подчеркнула Ракова.

"На сегодняшний день в центре можно встретиться с рекрутерами Московского метрополитена, Московского машиностроительного предприятия имени В. В. Чернышева, производственного комплекса "Салют", машиностроительного конструкторского бюро "Вымпел", компании "Росинтер". Теперь к ним присоединяется "РЖД" – крупный и надежный работодатель. На данный момент компания готова предложить жителям Московского региона около тысячи рабочих мест", – отметила заммэра.

Рекрутинговый центр МЖД будет работать каждую неделю по понедельникам в период с 09:00 до 18:00. Соискатели смогут найти здесь вакансии бригадира пути, машиниста электропоезда, составителя поездов, а также дежурного по станции и социолога.

Начальник службы управления персоналом МЖД Юлия Баранова рассказала, что в центре все желающие смогут ознакомиться с информацией о возможности обучения в железнодорожных учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования. Также им будет предоставлена информация о возможностях переподготовки и повышения квалификации в учебных центрах Московской железной дороги.

Кроме того, соискатели смогут расспросить сотрудников центра о льготах и социальных гарантиях, которые предоставляются работникам компании.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что уникальные HR-сервисы в центре "Профессии будущего" позволяют упростить для соискателей процесс поиска работы. Все желающие имеют возможность выбрать одну из 75 образовательных программ и освоить востребованную специальность за 3,5 месяца, подчеркнул мэр.