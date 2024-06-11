Зарплата в каждой пятой вакансии в июне превысила 500 тысяч рублей

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В июне российские работодатели опубликовали 280 тысяч вакансий, в которых предлагали зарплату от 500 тысяч рублей. Такие данные были опубликованы "Газетой.ру".

В России наблюдается дефицит кадров и повышенная конкуренция работодателей за сотрудников. На этом фоне почти каждая пятая вакансия в стране становится высокооплачиваемой.

При этом большинство работодателей, которые готовы платить новому сотруднику зарплату на уровне полумиллиона рублей, заняты в сфере информационных технологий, розничной торговли и финансового сектора.

Ожидания соискателей об уровне заработной платы растут вместе с предложениями работодателей. Так, на данный момент россиянин, который ищет работу, рассчитывает, что он сможет получать в среднем 67 533 рубля. При этом в 2023 году соискатели были согласны в среднем зарабатывать 55 тысяч рублей в месяц.

Уточняется, что реальная средняя зарплата в России в июне была зафиксирована на уровне 64 820 рублей. Данная сумма на 37% превысила показатель, зафиксированный в июне прошлого года.

Аналитики также организовали опрос и составили рейтинг профессий, представители которых получают неоправданно высокие зарплаты, сообщает RT.

Так, 17% россиян назвали необоснованно высоким ежемесячный доход депутатов. Также, по мнению российских граждан, слишком высокие зарплаты получают специалисты IT-сектора. Об этом заявили 13% опрошенных. Еще 8% сочли, что слишком много получают госслужащие, а 7% заявили о неоправданных доходах руководителей и директоров.

Кроме того, 5% респондентов сочли, что слишком много зарабатывают менеджеры, и столько же опрошенных отметили чрезмерно высокие зарплаты футболистов. На слишком большие гонорары артистов обратили внимание 4% россиян, а о сверхдоходах блогеров высказались еще 3%.

Также в рейтинге в ходе опроса упоминались зарплаты банковских работников, риелторов, юристов, маркетологов, представителей бьюти-сферы и сотрудников правоохранительных органов.

Однако 3% опрошенных заявили о своем убеждении в том, что любой труд должен достойно оплачиваться.

В общей сложности в исследовании принимали участие 1,6 тысячи представителей экономически активных россиян из всех округов страны.

Ранее сообщалось, что российский Минфин представил правительству поправки по совершенствованию налоговой системы. В министерстве предложили увеличить НДФЛ до 15% для тех граждан, чья заработная плата превышает 200 тысяч рублей.

Глава ведомства Антон Силуанов подчеркнул, что в ходе разработки этих предложений учитывались рекомендации парламентариев. Он также поделился мнением о том, что на фоне этих изменений ситуация для бизнеса, граждан и регионов станет более стабильной.

