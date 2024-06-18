5% опрошенных россиян заявили о страхе стать родителями блогера

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Порядка 5% из 1 600 опрошенных россиян заявили, что боятся оказаться родителями блогера. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование компании по поиску работы.

Еще по 5% респондентов не хотели бы, чтобы их дети были разнорабочими и полицейскими, по 6% – продавцами или уборщиками, 8% – дворниками.

Работы учителем и военным для своего ребенка не хотели бы по 4% опрошенных россиян, еще по 3% опасаются, что их дети станут охранниками, водителями, чиновниками или врачами.

Ранее психолог Дарья Дугенцова рассказала, что неудачи в детстве могут сказаться на личной жизни во взрослом возрасте. Она отметила, что если у человека с детства имеются какие-либо нерешенные вопросы с родителями, то в дальнейшем они будут влиять на всю жизнь. Например, человеку будет трудно выстроить взаимоотношения с женщинами или же он и вовсе не захочет заводить семью.

