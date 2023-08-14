Фестиваль "СкетчКультура 3.0" пройдет в Москве 26–27 августа

Фото: Александр Чичиканов

Ежегодный масштабный фестиваль "СкетчКультура 3.0" пройдет в Москве с 26 по 27 августа.

В рамках фестиваля состоятся две групповые выставки – на них будут представлены более 20 авторов, работающих в разных техниках и стилевых разнообразиях жанра. Темы в этом году – "СкетчТуризм по городам" и "Все из ничего".

Выставки продолжат мастер-классы "СкетчТуризм". Это серия практических занятий, в которых участники с любым уровнем подготовки получат новые навыки и овладеют скетчингом. Эти мастер-классы дадут участникам фундамент для дальнейшей самостоятельной работы.

Кроме того, гостей ждут художественные перформансы, арт-маркет, музыкальная программа, театральные представления, ворк-шопы и другие образовательные проекты для всей семьи.

Место проведения – Центр городской культуры "Графит" (Электродная, 2, стр. 32)

Ранее на площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе начал работу фестиваль социальной рекламы, который продлится до 10 сентября. Каждый день можно увидеть ролики об улучшениях в социальной сфере Москвы, о развитии торговли и общепита, модернизации городских театральных площадок, парков и школ. Всего посетителям МУФ покажут 42 социальных ролика.