Фестиваль социальной рекламы стартовал в Гостином Дворе в рамках МУФ

Фото: mosurbanforum.ru

На площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе начал работу фестиваль социальной рекламы, который продлится до 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МУФ.

"В рамках фестиваля каждый день можно увидеть ролики об улучшениях в социальной сфере Москвы, о развитии торговли и общепита, модернизации городских театральных площадок, парков и школ", – говорится в сообщении.

Всего посетителям МУФ покажут 42 социальных ролика. Их можно будет посмотреть в зале "Москва" в перерывах между основными мероприятиями и по вечерам после их завершения.

Так, например, департамент культурного наследия Москвы в своем ролике расскажет о сохранении столичных памятников архитектуры, департамент информационных технологий – о новых цифровых сервисах, а комитет по туризму – о достопримечательностях города.

Ранее сообщалось, что на площадке МУФ в "Лужниках" в районе Аллеи Славы развернули выставку спасательной и коммунальной техники. Там представили 90 машин, которые помогают поддерживать чистоту и обеспечивать безопасность в городе.

