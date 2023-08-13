Для посетителей МУФ в "Лужниках" развернули выставку спасательной и коммунальной техники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для посетителей Московского урбанистического форума (МУФ) в спортивном комплексе "Лужники" на Аллее Славы развернули выставку спасательной и коммунальной техники. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Здесь представлено 90 машин, которые круглосуточно помогают поддерживать чистоту и обеспечивать безопасность в городе. Выставка работает ежедневно, кроме понедельников, до 10 сентября", – отмечается в сообщении.

Гости форума смогут внимательно рассмотреть снаружи и внутри 23 единицы пожарно-спасательной техники. Например, для осмотра доступен насосно-рукавный комплекс "Водолей", который может подавать до 170 литров воды в секунду для тушения пожара и обеспечивать одновременную заправку 12 пожарных машин. Такой комплекса применяется даже для оперативного удаления больших объемов воды при весенних паводках.

Кроме того, на МУФ интерес гостей вызывают вертолеты. В "Лужниках" представили вертолет ВК117С-2. Он может доставлять пострадавших с мест ЧП и соматических больных в медучреждения города из самых отдаленных точек Москвы. Маршрут от посадочной площадки до заданной точки в городе он пролетает за 10–15 минут. В настоящее время в Московском авиацентре работает пять подобных вертолетов. В каждом установлено современное медоборудование. В свою очередь, экипажи этих летательных аппаратов круглосуточно дежурят на вертолетной площадке ГКБ имени С. С. Юдина, на площадках больниц имени О. М. Филатова и имени А. К. Ерамишанцева днем.

Следующий экспонат форума – пожарный вертолет Ка-32А11ВС, который способен ликвидировать крупные возгорания. Этот летальный аппарат обустроен новейшими системами локации и авионики. В борьбе с огнем вертолеты используют водосливное устройство объемом пять тонн. Оно изготовлено из сверхпрочной синтетической ткани и имеет форму корзины, крепящейся к судну с помощью внешней подвески длиной около 30 метров. Этот вертолет оснащен системой вертикального и горизонтального пожаротушения.

Также в "Лужниках" представили мобильный робототехнический комплекс МРК-60. Этот комплекс находится на гусеничном ходу. Он служит для тушения пожаров, вентиляции помещений на месте ЧП и оказания технической помощи при проведении работ. Комплекс обладает высокой маневренностью, управляется дистанционно. Его можно использоваться при инцидента с существующей угрозой для жизни пожарного. Время его автономной работы при полной нагрузке составляет 5–7 часов.

Одной из наиболее тяжеловесных машин, представленных на выставке, является бульдозер АО "Мосгаз", который нужен для разравнивания территории, послойного рытья, перемещения грунта и строительных материалов.

Кроме того, гостям форума открыт к просмотру аварийно-восстановительный комплекс. Он служит для доставки газовиков, оборудования и инструментов на место работ. Комплекс оснащен электрогенератором, краном-манипулятором и аппаратом для сварки полиэтиленовых труб.

Также в "Лужниках" представили автомобильный кран, считающийся одним из самых высотных в городском хозяйстве Москвы. Эта машина легко поднимает спасателей или специалистов городской службы на высоту почти до 20-го этажа.

В ходе выставки можно увидеть вакуумную грунтозаборную машину (вакуумный погрузчик), которая установлена на шасси автомобиля МАЗ. Данная машина способна вынимать и обратно закладывать сыпучие материалы во время аварийно-восстановительных работ на кабельных колодцах. Также ее применяют для уборки щебня, сухой и мокрой почвы, жидких или полужидких смесей. Машина способна собирать материал на глубине до 20 метров.

Посетили Урбанфорума могут познакомиться со снегоболотоходом. Его используют для патрулирования в особо охраняемых природных территориях, где трудно проехать без повреждения почвы и зеленых насаждений. Рабочее давление в шинах этого вездехода в 20–25 раз меньше давления в колесах обычного легкового автомобиля. Снегоболотоход проходит песчаные, болотистые почвы, не оставляя колею и не повреждая почвенный покров.

Кроме того, можно увидеть электромобиле, на которых патрулируют природные территории. Электромобиль издает мало шума и имеет нулевой уровень вредных выбросов в атмосферу.

Ранее сообщалось, что деловая программа Московского урбанистического форума пройдет в "Зарядье" 24 и 25 августа.

В деловой программе форума примут участие более семи тысяч человек, в том числе предприниматели, архитекторы, представители органов власти и другие. В рамках форума они обсудят тренды в урбанистике, обменяются идеями и раскроют секреты конкурентоспособности городов.



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