Москвичей пригласили на фестиваль фольклорного творчества на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Фестиваль "Хороводы России – хоровод дружбы культур СНГ" состоится в Москве 15 августа, ВДНХ станет одной из центральных площадок мероприятия, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Посетители смогут присоединиться к народным гуляньям, узнать о национальных обычаях и стать участниками великого соборного хоровода. Сам праздник организуют одновременно более чем в 100 городах России: Санкт-Петербурге, Владимире, Ростове-на-Дону, Самаре, Красноярске и других.

Цель фестиваля заключается в возрождении хороводной культуры как символа единения и дружбы народов. В Москве мероприятие начнется в 18:00 на площадке между павильоном № 1 "Центральный" и фонтаном "Дружба народов" на ВДНХ. Орнаментальные и игровые хороводы регионов представят 10 фольклорных коллективов.

Помимо этого, там можно будет познакомиться с культурой разных государств. Свои постановки покажут танцевальные ансамбли "Гулдаста" и "Гунчахои Помир" из Таджикистана. На фестивале также выступят представители Узбекистана, Казахстана и Армении.

В конце праздника организуют великий соборный хоровод во всех городах. Он начнется на главной площадке фестиваля – Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. На ВДНХ шествие состоится в 20:00 вокруг фонтана "Дружба народов". К танцу смогут присоединиться все желающие.

Ранее сообщалось, что акция "Ночь кино" пройдет в Москве 26 августа, мероприятия посвятят 90-летию режиссера Марка Захарова. Заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что на более чем 120 площадках пройдут кинопоказы, концерты и лекции.

Несколько фильмов запустят в повторный прокат в столице