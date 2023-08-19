Посетители МУФ в "Лужниках" смогут попробовать блюда известных шеф-поваров столицы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Для гостей Московского урбанистического форума в "Лужники" подготовили гастрономическую программу, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Попробовать авторские супы, блюда на гриле и хот-доги, бургеры, летние салаты, домашние пирожки и десерты можно в тематическом пространстве "Мой район".

Блюда приготовят известные шеф-повара Москвы. К примеру, неоднократный участник и призер конкурса "Московские мастера" шеф-повар Александр Горьков советует гостям асадо – популярное аргентинское блюдо из жареного мяса на углях.

В состав всех блюд входят российские фермерские продукты, большинство которых произвели в столичном регионе. Все рестораны площадки "Мой район" на МУФ открыты в будни и выходные до 22:00.

Ранее сообщалось, что в красивую дату – 23 августа 2023 года – на площадке МУФ в Гостином Дворе для столичных пар проведут церемонии бракосочетания. Свадебное оформление сделают в пяти залах форума, а проводить церемонии, помимо работников ЗАГЗ, будут знаменитости, в числе которых Юлианна Караулова, Chris Yank, Анна Семенович и другие.



Москвичам рассказали, как провести время в "Лужниках" в рамках МУФ