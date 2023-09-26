Депутат предложил освободить от налогообложения ряд арендодателей жилья

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Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил освободить некоторые категории граждан от уплаты налога с дохода, полученного от сдачи жилых помещений, сообщает RT.

Соответствующее письмо он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова. Депутат призвал рассмотреть вопрос о целесообразности освобождения от уплаты налога на доход с одного объекта жилой недвижимости арендодателей в возрасте старше 70 лет, либо имеющих на иждивении трех и более несовершеннолетних лиц, либо имеющих на иждивении ребенка-инвалида, либо имеющих статус ветерана боевых действий.

В обращении говорится, что граждане, сдающие в аренду жилые помещения, обязаны уплачивать налог в 13% при проживании на территории России более 183 дней и 30% – если арендодатель находится в России менее 183 дней.

При этом есть льгота для арендодателей, имеющих официальный статус самозанятых. Эти лица уплачивают налог в размере 4% от дохода при сдаче жилья физическим лицам, 6% – при сдаче жилья юридическим лицам.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, что если раньше россияне платили земельный, транспортный и имущественный налоги по отдельным квитанциям, то с начала 2023 года у каждого налогоплательщика есть Единый налоговый счет (ЕНС), который будет пополняться при помощи Единого налогового платежа (ЕНП).

По ее словам, ЕНС является своего рода электронным кошельком, с которого Федеральная налоговая служба автоматически списывает средства для погашения налогов, пеней и штрафов. Таким образом, налогоплательщик вносит деньги на свой налоговый счет, после чего они направляются в первую очередь на погашение просроченных платежей и только потом – на уплату текущих налогов. В последнюю же очередь погашаются пени и штрафы.

При этом, если средств на ЕНС недостаточно для погашения всех обязательств, а сроки их уплаты совпадают, то деньги распределятся по всем начислениям пропорционально их величине.

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