Эксперт объяснила россиянам новый порядок уплаты налогов

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Если раньше россияне платили земельный, транспортный и имущественный налоги по отдельным квитанциям, то с начала 2023 года у каждого налогоплательщика есть Единый налоговый счет (ЕНС), который будет пополняться при помощи Единого налогового платежа (ЕНП). Об этом в интервью радио Sputnik рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

По ее словам, ЕНС является своего рода электронным кошельком, с которого Федеральная налоговая служба автоматически списывает средства для погашения налогов, пеней и штрафов.

Таким образом, налогоплательщик вносит деньги на свой налоговый счет, после чего они направляются в первую очередь на погашение просроченных платежей и только потом – на уплату текущих налогов. В последнюю же очередь погашаются пени и штрафы.

"Если раньше можно было выбирать, что именно уплатить в первую очередь, то теперь такой возможности нет", – отметила Дайнеко.

При этом, если средств на ЕНС недостаточно для погашения всех обязательств, а сроки их уплаты совпадают, то деньги распределятся по всем начислениям пропорционально их величине.

Тем не менее самозанятые все еще смогут выбирать, каким образом платить налог на профессиональный доход – отдельно либо при помощи механизма ЕНП.

Эксперт добавила, что деньги на налоговом счету для последующего списания должны находиться к 1 декабря, сроку уплаты налогов. Пополнить этот счет можно привычными способами. При этом Дайнеко посоветовала делать это заранее, учитывая возможные технические сбои и сроки банковских операций.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2023 года самозанятые жители Москвы перечислили в бюджет города 4,6 миллиарда рублей налогов.

До этого стало известно, что на "Госуслугах" появилась позможность получать и оплачивать налог на имущество, НДФЛ, транспортный и земельный налоги.

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