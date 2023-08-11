Поступления в бюджет Москвы от самозанятых выросли более чем на 30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За шесть месяцев 2023 года самозанятые жители Москвы перечислили в бюджет города 4,6 миллиарда рублей налогов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В первом полугодии 2023-го они перечислили в бюджет Москвы 4,6 миллиарда рублей. На 1 июля в столице работали 1,39 миллиона плательщиков налога на профессиональный доход – это 18% от общего числа зарегистрированных в России самозанятых", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Число самозанятых в городе с начала года увеличилось на 156 тысяч человек. Самыми распространенными сферами занятости среди них являются грузовые и пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство.

Всего с начала введения налогового режима "Налог на профессиональный доход" в 2019 году самозанятые пополнили бюджет города на 753 миллиарда рублей, сообщила руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

В свою очередь, первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы рассказала, что в центре "Моя работа" на Шаболовке желающим начать работать на себя готовы оказать поддержку. Специалисты центра проводят консультации, обучение и помогают самозанятым найти первых клиентов.

Ранее стало известно, что самозанятость в России оформили более 95 тысяч подростков в возрасте от 14 до 17 лет. В лидерах по числу роста самозанятых подростков оказались Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), показатель продолжает расти.

