Госдума одобрила поправки об уточнении компаний, не уплачивающих налог на сверхприбыль

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Госдума во втором чтении одобрила законопроект о налоге на сверхприбыль, расширив перечень компаний, которые не будут его уплачивать. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предусматривает уплату налога для компаний, выручка которых за 2021–2022 годы превысила один миллиард рублей. Ставка налога на сверхприбыль составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы. При этом компании имеют возможность снизить сумму налога до ставки 5%, перечислив обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

От уплаты налога на сверхприбыль освобождены малый и средний бизнес, организации, уплачивающие единый сельскохозяйственный налог, а также компании нефтегазового и угледобывающего секторов. Поправками перечень дополняется застройщиками, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при этом должно выполняться условие, что эти организации в 2021 и 2022 годах не выплачивали дивиденды); кредитные организации и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства; компании, которые в 2018 и 2019 годах не имели выручки от реализации.

Прогнозируется, что налог на сверхприбыль компаний позволит привлечь в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей. Средства планируют направить на поддержку и развитие социальной сферы.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года российский бюджет недополучил 2,5 триллиона рублей налогов. Долги компаний перед бюджетом РФ выросли на 545 миллиардов рублей по сравнению с 2021 годом. Основными причинами образования задолженности в Счетной палате РФ назвали несвоевременное перечисление платежей и доначисления по результатам контрольных мероприятий.

