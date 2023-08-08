Крупные риэлторы предложили компенсировать семьям 30% расходов на аренду жилья

Фото: depositphotos/motortion

Семейные пары в России любого возраста, живущие в официальном браке более трех лет, должны получать субсидию на аренду жилья вплоть до 30%. Такое предложение в правительство направили крупные риэлторские компании, сообщает газета "Известия".

Соответствующее обращение уже поступило в аппарат правительства, инициатором выступило федеральное агентство "Этажи".

"Частично компенсировать расходы на съемное жилье можно будет за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для таких семей на время аренды жилья", – считают в агентстве.

Риэлторы также предложили правительству устанавливать дифференцированный подход к субсидированию арендных ставок – с учетом совокупного дохода семьи и ее состава, а также увеличивать размер субсидирования при появлении детей.

Эксперты считают, что это положительная инициатива, способная помочь людям улучшить жилищные условия, которая также окажет положительное влияние на рынок новостроек, увеличив спрос на первичное жилье массового сегмента. Они отмечают, что опосредованно данная мера поддержит институт брака в России и простимулирует рождаемость.

Ранее Росреестр сообщал, что москвичи скупают недвижимость в регионах. В ведомстве зарегистрировали 97 тысяч заявлений на оформление сделок по квартирам с января по июнь 2023 года, что в 3,5 раза больше, чем за такой же период в 2022 году. При этом снять квартиру в Москве стало сложнее. Эксперты рынка отмечают, что спрос на аренду в столице вырос на 20%, особенно – на квартиры в новостройках и жилье с хорошим ремонтом.



"Актуальный репортаж": арендаторы стали реже выбирать "Москва-Сити"