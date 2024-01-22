Более 10 тысяч разработчиков присоединились к столичной платформе Mos.Hub

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За восемь месяцев на столичной облачной платформе для совместной разработки программного обеспечения (ПО) Mos.Hub зарегистрировались более 10 тысяч человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С конца мая 2023 года доступ к ней открыт для всех российских разработчиков. Эта платформа является полноценным бесплатным русскоязычным аналогом популярных зарубежных площадок для совместной работы с кодом.

Ее компоненты размещены в городском центре обработки данных и находятся под надежной защитой, поэтому разработчики могут не переживать за сохранность своего кода.

Чтобы начать работать с Mos.Hub, нужно всего лишь авторизоваться с помощью учетной записи на портале mos.ru. Для пользователей доступен и вход за счет аккаунтов на других популярных российских онлайн-площадках.

По словам замглавы департамента информационных технологий Алексея Анисимова, сегодня Mos.Hub считается одним из самых стабильных и надежных инструментов для российских разработчиков. По его словам, ИТ-специалисты все чаще присоединяются к работе на платформе.

В первое время ежемесячно на ней регистрировались несколько сотен человек, то в декабре 2023 года – более 4,6 тысячи новых пользователей. К площадке подключаются разработчики операционных систем и сервисов, вузы, веб-студии, школы и некоторые регионы России.

"Таким образом, Москва развивает полезный цифровой ресурс не только для решения городских задач, но и для удобства всего отечественного ИТ-сообщества", – подчеркнул Анисимов.

Пользователи Mos.Hub уже разместили на платформе более 9,2 тысячи проектов. Большинство из них – публичные. В частности, это библиотеки, курсы, боты, исходные коды, сборки пакетов, блоги, сайты и программы. Общее количество строк всех проектов уже превышает 160 миллионов, что в несколько раз больше, чем код самой платформы.

Ранее сообщалось, что Международные и российские премии в прошлом году в сфере технологий получили 25 столичных проектов. Столица уже более 12 лет развивает экосистему электронных сервисов и услуг, а полученные награды являются доказательством того, что Москва остается одним из мировых лидеров по внедрению решений в сфере технологий.

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