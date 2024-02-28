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Новости

28 февраля, 07:15

Новости

Доля электромобилей в Москве увеличится с 0,2 до 7% к 2030 году – Собянин

Доля электромобилей в Москве увеличится с 0,2 до 7% к 2030 году – Собянин

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Доля электромобилей в Москве должна к 2030 году вырасти 7%. Поддержка экологического транспорта – одно из направлений масштабной городской программы. С этой же целью хотят обновить прогулочный речной флот – заменить дизельные суда на современные электрические. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Отмечается, что для транспорта готовят инфраструктуру, а владельцы получают льготы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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