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30 мая, 19:45

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Новости регионов: грозы с градом прошли в Башкортостане

Новости регионов: грозы с градом прошли в Башкортостане

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Непогода накрыла Башкирию. Там прошли сильные грозы, которые сопровождались шквалистым ветром и градом. Крупные льдины побили теплицы и урожай. Местные жители сообщают, что пострадали несколько автомобилей. Кроме того, в Балтачевском районе региона заметили суперъячейку – так называется вращающееся грозовое облако, похожее на смерч.

Тем временем Петропавловск-Камчатский засыпало снегом. Из-за непогоды из местного аэропорта не смогли вовремя вылететь внутренние рейсы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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регионыпогодавидеоСветлана Ключникова
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