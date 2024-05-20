Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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20 мая, 20:00

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Новости регионов: ливень с градом обрушился на Новосибирск

Новости регионов: ливень с градом обрушился на Новосибирск

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В Новосибирске прошел сильный ливень с градом. Больше всего пострадал центр города. Ливневая канализация забилась, поэтому поток воды затопил часть улиц.

Между тем Оренбуржье "атаковали" комары. Множество насекомых обитают возле Ириклинского водохранилища. Комары очень много не только по ночам, но и днем. В управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области уже заявили, что примут меры.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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