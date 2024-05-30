Склад бывшего машиностроительного завода загорелся в Новогирееве

В Новогирееве горит склад на площади четыре тысячи квадратных метров на территории бывшего машиностроительного завода. Возгорание произошло в 04:20. Как сообщают информагентства со ссылкой на экстренные службы, в здании частично рушится крыша и деформируются стены. К тушению готовятся привлечь еще один вертолет, первый уже сбросил 75 тонн воды.

По данным МЧС России, в здании находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.