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30 мая, 07:15

Происшествия

Склад бывшего машиностроительного завода загорелся в Новогирееве

Склад бывшего машиностроительного завода загорелся в Новогирееве

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В Новогирееве горит склад на площади четыре тысячи квадратных метров на территории бывшего машиностроительного завода. Возгорание произошло в 04:20. Как сообщают информагентства со ссылкой на экстренные службы, в здании частично рушится крыша и деформируются стены. К тушению готовятся привлечь еще один вертолет, первый уже сбросил 75 тонн воды.

По данным МЧС России, в здании находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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