Автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешехода в центре Москвы

Крупное ДТП с пятью автомобилями произошло в центре Москвы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

В районе дома 6 на Миусской улице водитель Toyota сбил пешехода и повредил 4 припаркованных автомобиля. В результате пострадавшего госпитализировали с различными травмами.

По данным телеграм-каналов, водителю Toyota стало плохо за рулем, он не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил человека.

Сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее легковое авто и грузовик столкнулись на Третьем транспортном кольце (ТТК). Авария произошла возле улицы Сущевский Вал.

