25 сентября, 17:52Происшествия
Автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешехода в центре Москвы
В районе дома 6 на Миусской улице водитель Toyota сбил пешехода и повредил 4 припаркованных автомобиля. В результате пострадавшего госпитализировали с различными травмами.
По данным телеграм-каналов, водителю Toyota стало плохо за рулем, он не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил человека.
Сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее легковое авто и грузовик столкнулись на Третьем транспортном кольце (ТТК). Авария произошла возле улицы Сущевский Вал.