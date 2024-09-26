26 сентября, 16:49Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с автобусами на севере Москвы
Фото: 123RF/bilanol
Три человека пострадали в ДТП с автобусами в 2-м Боткинском проезде столицы, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.
По предварительной информации, водитель автобуса совершил столкновение с другим автобусом, который начал движение от остановки общественного транспорта. Пострадавшие в результате ДТП пассажиры с различными травмами доставлены в медучреждения города.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Между тем крупное ДТП произошло в центре Москвы 25 сентября. Водитель Toyota на Миусской улице сбил пешехода и повредил четыре стоящие машины. В результате инцидента один пострадавший был госпитализирован. По версии ряда телеграм-каналов, водителю стало плохо за рулем.
В этот же день четыре человека пострадали в ДТП на востоке Москвы. На Никитской улице автомобиль KIA столкнулся с Mercedes-Benz, а затем наехал еще на три припаркованных автомобиля.
"Безопасный город": пять авто столкнулись на Миусской площади в Москве