ДТП с легковым авто и грузовиком произошло на 103-м км МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на внешней стороне 103-го километра МКАД, в районе съезда № 103. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте уже работают городские оперативные службы, которые устанавливают обстоятельства аварии и информацию о возможных пострадавших.

В Дептрансе предупредили, что движение в районе ДТП осуществляется по двум полосам из шести. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Смертельное ДТП произошло ранее на 103-м километре трассы М-2 "Крым" в Подмосковье. Предварительно, у грузового автомобиля отказали тормоза, из-за чего он врезался и протащил перед собой семь легковых автомобилей и еще три грузовика.

В результате аварии погибли три человека, еще двое были госпитализированы в состоянии тяжелой и средней степени тяжести. По факту ДТП было возбуждено два уголовных дела.