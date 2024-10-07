Семейная пара и их сын погибли в массовом ДТП на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье

Фото: телеграмм-канал “Подмосковная полиция”

В массовом ДТП на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье погибли семейная пара и их 39-летний сын, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По факту ДТП в отношении 45-летнего водителя грузовика, спровоцировавшего аварию, возбудили уголовное дело. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Массовая авария произошла 7 октября на 103-м километре автодороги, расположенной в городском округе Серпухов. По предварительным данным, у грузового автомобиля отказали тормоза, из-за чего он врезался и протащил перед собой 7 легковых автомобилей и еще 3 грузовика.

В результате ДТП погибли три человека, еще двое были госпитализированы в состоянии тяжелой и средней степени тяжести. Третий пострадавший от больничного лечения отказался.