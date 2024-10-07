Уголовное дело возбуждено против водителя, совершившего массовое ДТП на трассе М-2 "Крым"

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

В отношении водителя грузовика, устроившего массовое ДТП на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в телеграм-канале подмосковной полиции.

"Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"), – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по области Татьяна Петрова.

Смертельное ДТП произошло 7 октября на 103-м километре автодороги, расположенной в городском округе Серпухов. По предварительным данным, у грузового автомобиля отказали тормоза, из-за чего он врезался и протащил перед собой 7 легковых автомобилей и еще 3 грузовика.

В результате происшествия погибли три человека, еще двое были госпитализированы в состоянии тяжелой и средней степени тяжести. Третий пострадавший от больничного лечения отказался.