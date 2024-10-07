Участник ДТП на трассе М-2 "Крым" перелез на пассажирское место и спасся от удара

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Один из участников массового ДТП на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье перед столкновением успел перелезть на пассажирское сиденье, сообщает "Московский комсомолец".

По данным издания, 45-летний Вячеслав направлялся домой в Москву на своем автомобиле Toyota Noa.

"Я стоял в пробке за большегрузом. Услышал сзади скрежет металла, сильные удары. Понял, что что-то приближается. В зеркале заднего вида я увидел несущийся грузовик, которого стало разворачивать. Поэтому резко выкрутил руль вправо и практически выехал на обочину," – рассказал водитель.

По словам мужчины, он стал перелезать с водительского на пассажирское сиденье, в это время в водительскую дверь влетел самосвал.

"Далее я вылез через правое пассажирское окно спереди. Воняло бензином, поэтому я отошел от машины и побежал помогать доставать еще живых пострадавших", – сказал Вячеслав.

Трагедия произошла 7 октября на 103-м километре автодороги, расположенной в городском округе Серпухов. По предварительным данным, у грузового автомобиля отказали тормоза, из-за чего он врезался и протащил перед собой 7 легковых автомобилей и еще 3 грузовика.

В результате ДТП погибли 3 человека, еще двое госпитализированы в состоянии тяжелой и средней степени тяжести. Третий пострадавший был осмотрен врачами, но от больничного лечения отказался. Из-за произошедшего на участке трассы в сторону Москвы было перекрыто движение.