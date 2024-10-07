Полиция Подмосковья показала кадры с места массового ДТП на трассе М-2 "Крым"

Подмосковная полиция показала кадры с места массового ДТП с погибшими, произошедшего на трассе М-2 "Крым". Видео опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Трагедия произошла 7 октября на 103-м километре автодороги, расположенной в городском округе Серпухов. По предварительным данным, у грузового автомобиля отказали тормоза, из-за чего он врезался и протащил перед собой 7 легковых автомобилей и еще 3 грузовика.

В результате дорожной аварии погибли 3 человека, еще двое госпитализированы в состоянии тяжелой и средней степени тяжести. Третий пострадавший был осмотрен врачами, но от больничного лечения отказался. Из-за произошедшего на участке трассы в сторону Москвы было перекрыто движение.

