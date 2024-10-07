Два человека госпитализированы после ДТП на трассе М-2 "Крым"

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Два человека госпитализированы после аварии на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье. Об этом Агентству "Москва" заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

По данным ведомства, в результате ДТП погибли три человека, еще трое пострадали. Один был осмотрен врачами скорой помощи, от госпитализации отказался. Еще двое доставлены в больницу. Медики оценивают их состояние как тяжелое и средней степени тяжести.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать бригады скорой помощи, уточнили в пресс-службе министерства.

Авария с участием четырех грузовиков и семи легковушек произошла в Серпухове 7 октября в 12:20 на 103-м километре трассы М-2 "Крым". Предварительно, большегруз врезался в поток на мосту через Оку, протащил семь легковых автомобилей и три грузовика.

По версии оперативных служб, причиной ДТП мог стать отказ тормозов. Прокуратура Подмосковья контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.