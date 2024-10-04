Машина сбила коляску в Орехово-Зуево в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Автомобиль сбил женщину с коляской, в которой находился годовалый ребенок, в Орехово-Зуево в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, мужчина 1972 года рождения, управляя легковым автомобилем, допустил наезд на женщину 1988 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с коляской, в которой находился ее сын 2023 года рождения", – указано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что ребенок выжил, но получил травмы и был госпитализирован. Сотрудники ГАИ проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что движение на внешней стороне МКАД в районе съезда № 61 было затруднено из-за ДТП. Движение осуществлялось по одной полосе из пяти.

До этого на 19-м километре внутренней стороны МКАД водитель грузовика врезался в легковушку. В результате травмы разной степени тяжести получили водитель и двое пассажиров автомобиля.