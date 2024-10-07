Следствие возбудило еще одно дело по факту ДТП на трассе М-2 "Крым"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Еще одно уголовное дело возбуждено по факту аварии на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье, в результате которой погибли три человека и еще трое пострадали. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

Ведомство уточнило, что дело было заведено по признакам части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требования безопасности, повлекших гибель трех лиц").

Кроме того, председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил у исполняющего обязанности руководителя управления СК РФ по Подмосковью Ярослава Яковлева доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах ДТП. Исполнение поручения было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Авария произошла 7 октября на 103-м километре автодороги, расположенной в городском округе Серпухов. По предварительным данным, у грузового автомобиля отказали тормоза, из-за чего он врезался и протащил перед собой семь легковых автомобилей и еще три грузовика.

В результате ДТП погибли три человека, еще двое были госпитализированы в состоянии тяжелой и средней степени тяжести. Третий пострадавший от больницы отказался.

В отношении водителя грузовика, устроившего аварию, было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

