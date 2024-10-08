Водитель Infinti врезался в столб и дерево на юго-востоке Москвы

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Автомобиль Infiniti врезался в столб и дерево на юго-востоке Москвы Об этом сообщил Агентству "Москва" источник.

Инцидент произошел 8 октября на Курьяновской набережной. Водитель за рулем Infiniti выехал на тротуар, врезался в столб и, пролетев 50 метров, влетел в дерево. После произошедшего автомобилист вместе с пассажиром ушли в направлении барбершопа, однако позже вернулись на место происшествия.

Затем они напали на ребенка, который снимал ДТП, а также ругались на приехавших сотрудников правоохранительных органов. В результате одного из нарушителей доставили в отделение полиции. С другим продолжается разбирательство на месте аварии.

Ранее сообщалось, что "Газель" влетела в один из магазинов "Магнита", расположенный в столичном районе Свиблово.

В другом ДТП на северо-востоке Москвы пострадал один человек. Инцидент произошел на улице Русанова. Водитель автомобиля Mitsubishi не справился с управлением, наехал на пешехода и врезался в стеклянные двери магазина. В результате аварии травмы получила 61-летняя женщина, ее госпитализировали.

