Один человек пострадал в аварии на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Один человек пострадал в ДТП на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

Предварительно, на улице Русанова в районе дома 35 водитель автомобиля "Мицубиси" не справился с управлением, наехал на пешехода и врезался в стеклянные двери магазина. В результате аварии травмы получила 61-летняя женщина, ее госпитализировали.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они разбираются в обстоятельствах аварии.

По данным Дептранса, движение в районе происшествия не затруднено.

Ранее сообщалось, что газель влетела в один из магазинов "Магнита", расположенный в столичном районе Свиблово.

До этого ДТП случилось в районе дома 122 на Волгоградском проспекте в Москве. Там водитель каршерингового автомобиля Geely врезался в машину BMW, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковушкой Mitsubishi. В результате аварии пострадал пользователь каршеринга. В связи с инцидентом движение транспорта было перекрыто по пяти полосам Волгоградского проспекта в сторону области.