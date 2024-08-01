01 августа, 11:08 (обновлено 01.08.2024 11:29)Происшествия
Один человек пострадал в аварии на северо-востоке Москвы
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"
Один человек пострадал в ДТП на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.
Предварительно, на улице Русанова в районе дома 35 водитель автомобиля "Мицубиси" не справился с управлением, наехал на пешехода и врезался в стеклянные двери магазина. В результате аварии травмы получила 61-летняя женщина, ее госпитализировали.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они разбираются в обстоятельствах аварии.
По данным Дептранса, движение в районе происшествия не затруднено.
Ранее сообщалось, что газель влетела в один из магазинов "Магнита", расположенный в столичном районе Свиблово.
До этого ДТП случилось в районе дома 122 на Волгоградском проспекте в Москве. Там водитель каршерингового автомобиля Geely врезался в машину BMW, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковушкой Mitsubishi. В результате аварии пострадал пользователь каршеринга. В связи с инцидентом движение транспорта было перекрыто по пяти полосам Волгоградского проспекта в сторону области.
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