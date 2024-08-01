Газель влетела в магазин "Магнит" в районе Свиблово

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Газель влетела в один из магазинов "Магнита", расположенный в столичном районе Свиблово. Об этом сообщили очевидцы Москве 24.

Инцидент произошел 1 августа в проезде Русанова. На месте происшествия задействованы экстренные службы.

Ранее Mercedes врезался во входную дверь магазина и воспламенился в подмосковных Химках. ДТП произошло в поселке Новогорск-клаб. Водитель в результате аварии не пострадал, уточнили в МВД. В Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства инцидента.

До этого водитель Lada Vesta выжил после того, как его автомобиль съехал с дороги и упал с 30-метрового обрыва в Сочи. Инцидент произошел на улице Джапаридзе. Спасатели извлекли пострадавшего из машины и на носилках с применением альпинистского снаряжения подняли его из обрыва к дороге. В результате ДТП мужчина получил повреждения грудной клетки и легких.

