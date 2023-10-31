Водитель выжил после падения автомобиля с 30-метрового обрыва в Сочи

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Водитель Lada Vesta выжил после того, как его автомобиль съехал с дороги и упал с 30-метрового обрыва в Сочи, сообщает RT со ссылкой на Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

Инцидент произошел накануне на улице Джапаридзе. Спасатели извлекли пострадавшего из машины и на носилках с применением альпинистского снаряжения подняли его из обрыва к дороге.

В результате ДТП мужчина получил повреждения грудной клетки и легких. Его передали врачам.

Ранее ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в столице на Люблинской улице, в районе дома 86. Движение было затруднено в сторону области.

До этого три человека получили травмы при столкновении автобуса, грузовика и двух легковых машин в Воронеже. Сотрудники регионального управления МВД начали проверку.

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