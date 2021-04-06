Капремонт Большого Каменного моста завершат в августе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Капитальный ремонт Большого Каменного моста в Москве завершится в августе этого года, то есть раньше запланированного срока. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, власти сделали все для того, чтобы провести ремонт сооружения максимально быстро, так как это одна из ключевых транспортных магистралей столицы.
"Реконструкция моста ведется в круглосуточном режиме, даже в сильные морозы работы не останавливались ни на минуту", – сказал вице-мэр.
Он напомнил, что изначально окончание ремонта было запланировано на четвертый квартал 2021 года.
Бирюков отметил, что строители выполняют очень большой объем работы, фактически за год они полностью пересобрали и обновили конструкции, бетонное основание и дорожное покрытие.
Кроме того, проводится реставрация гранитной облицовки и чугунных элементов ограждения. При этом мост все время продолжает функционировать частями.
Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки в 1938 году. Проведение реконструкции позволит увеличить несущую способность сооружения.
Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что в столице планируют возвести семь новых мостов.
В Москве запустили движение по обновленной части Большого Каменного моста
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