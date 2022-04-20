Три корпуса по программе реновации построят в столичном Измайлове

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Три корпуса по программе реновации построят в районе Измайлово в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.
Глава столичного комитета государственного строительного надзора Игорь Войстратенко рассказал, что объекты появятся на участках 4/7, 4/7а по Сиреневому бульвару. Застройщиком является Московский фонд реновации жилой застройки.
Общая площадь корпусов составит около 55 800 квадратных метров. Всего в домах будет 539 квартир, из которых 302 однокомнатные, 146 двухкомнатные, 82 трехкомнатные и девять четырехкомнатные. Некоторые квартиры сделаны для маломобильных жителей. Там широкие дверные проемы и специальные санузлы. Корпуса объединит одноуровневая стоянка.
На прилегающей к зданиям территории появятся цветники, газоны и деревья.
"После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок. К ним привлекут специалистов Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов", – пояснил Войстратенко.
Ранее сообщалось, что свыше 7 000 москвичей из программы реновации получат квартиры в 16 новостройках на юге Москвы. Дома располагаются в Восточном Бирюлеве, Западном Бирюлеве, Даниловском, Москворечье-Сабурово, Нагатинском Затоне, Нагорном, Царицыне, Южном Чертанове. В настоящий момент под заселение уже передали 12 домов.
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