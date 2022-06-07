Восемь домов расселили по программе реновации в Москве в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В мае в Москве в рамках программы реновации жилищного фонда были расселены восемь домов в четырех городских округах, заявил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
По его словам, в старых домах, расположенных в Западном, Юго-Западном, Юго-Восточном и Восточном административных округах Москвы, проживали 1,5 тысячи человек.
"Все они получили современное комфортное жилье в новостройках с улучшенной отделкой. Новостройки, которые находятся в районе проживания, поэтому жителям не приходится менять школы, детские сады и поликлиники", – сказал Левкин.
Он отметил, что освобожденные от старых домов земельные участки вносятся в реестр стартовых площадок для возведения новостроек и их последующего заселения по программе реновации.
"Всего в статусе расселенных домов находятся 203 здания, большая часть из них (95 домов) уже демонтирована по технологии умного сноса", – заключил Левкин.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию 14 новостроек в рамках программы реновации. По его словам, жилая площадь строений превышает 169 тысяч квадратных метров при общей площади новостроек 308 тысяч квадратных метров.
33 дома с начала года передано в Москве под заселение по программе реновации – Собянин
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