Около 8,7 тыс человек переехали по программе реновации на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На юго-востоке столицы ведется переселение по программе реновации более 14 тысяч человек, около 8,7 тысячи уже получили квартиры, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Около 2 тысяч семей – 5,3 тысячи человек – определились с новой площадью для переезда и сейчас оформляют необходимые документы. Остальные граждане продолжают осматривать предложенные квартиры", – рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Так, в Люблине новые квартиры получили 3 тысячи человек из 30 домов, а в Кузьминском и Рязанском – 2,5 и 2,2 тысячи соответственно. Переселение, которое началось в округе в 2018 году, также ведется в Текстильщиках, Нижегородском и Южнопортовом районах.

Ранее Сергей Собянин включил в программу реновации еще 13 стартовых площадок. Благодаря строительству домов в новых районах удастся обеспечить комфортным жильем 6,7 тысячи москвичей. На площадках собираются возвести 182,2 тысячи квадратных метров жилья.

