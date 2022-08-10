Новый индустриальный квартал появится в Ярославском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Неэффективно используемый участок в Хибинском проезде Ярославского района площадью порядка 6,5 гектара будет преобразован по проекту комплексного развития территорий "Индустриальные кварталы", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Инвестиции в проект оцениваются более чем в 13,5 миллиарда рублей, а бюджетный эффект для города превысит 500 миллионов рублей в год. Благодаря реализации проекта в столице появится около 1,5 тысячи новых рабочих мест", – отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В настоящее время там расположены склады, автомойки и автосервисы. Уточняется, что собственники недвижимости, инвесторы или городские власти смогут организовать и провести преобразование участка.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что 134 тысячи квадратных метров общественно-деловой и жилой недвижимости планируется возвести на преобразованном участке.

"На участке появятся объекты здравоохранения и образования, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным игровым залом, многоуровневый паркинг и другие общественно-деловые постройки", – уточнил он.

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что не менее 45 спортивных объектов построят в столице в рамках проекта комплексного развития заброшенных и неэффективно используемых территорий "Индустриальные кварталы".

Он уточнил, что реорганизовать планируется порядка 150 участков бывших промзон и заброшенных территорий. В результате в городе появятся новые районы с развитой инфраструктурой, комфортной для жизни и работы горожан. Это будут открытые и закрытые спортивные площадки, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, а также скалолазные центры.

