Земельный участок под придорожный сервис выставят на торги в Зеленограде

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичные власти выставят на торги земельный участок под строительство придорожного автосервиса и магазина запчастей на проспекте Генерала Алексеева в Зеленограде, заявил глава городского департамента городского имущества Максим Гаман. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В октябре 2022 года на специализированные торги для представителей малого и среднего бизнеса будет выставлен земельный участок на проспекте Генерала Алексеева в Зеленограде площадью 0,1 гектара. Победитель аукциона сможет возвести там ремонтную мастерскую с автомойкой, а также магазин запчастей площадью до 539 квадратных метров", – сказал он.

Отмечается, что победитель торгов получит возможность заключить договор аренды участка на два с половиной года. По окончании строительства девелопер сможет оформить право собственности.

Ранее сообщалось, что столичные власти до конца года выставят на торги земельный участок на Беловежской улице под строительство автомойки. Площадь участка составляет 0,21 гектара.

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