Завод по производству техоборудования построят в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Предприятие по производству технологического оборудования построят в Троицком административном округе столицы. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что под эти цели Градостроительно-земельная комиссия столицы решила без торгов передать инвестору участок земли площадью 1,5 гектара. Инвестором выступит машиностроительный завод "Поток", договор с ним будет заключен на пять лет.

"Участок общей площадью 1,5 гектара <...> расположен в поселении Вороновском. Компания планирует вложить в реализацию проекта около 500 миллионов рублей. На новом предприятии смогут работать более 30 человек", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

Между тем глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский добавил что площадь предприятия составит 12 тысяч квадратных метров. Его создание позволит увеличить выпуск оборудования, потребность в котором испытывают сферы ЖКХ, сельского хозяйства, добычи ископаемых и другие.

Ранее сообщалось, что столичные власти выделят инвесторам в аренду 15 земельных участков для размещения производств. Суммарно они получат более 116 гектаров земли. На предприятиях, которые разместят на указанных территориях, будут изготавливать электронику, мебель, одежду, упаковку, строительные материалы и прочую продукцию.



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